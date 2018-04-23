國際財經

國際貨幣基金(IMF)副總幹事古澤滿宏稱，跨太平洋夥伴關係協定(TPP)這類多邊協定，在解決貿易失衡上優於雙邊協議。

美國總統特朗普上周在Twitter發文指，日本及南韓冀美國重回TPP，但他並不喜歡協議的內容。

路透引述古澤滿宏表示，在供應鏈緊密交織的全球化世界中，像TPP這樣的多邊框架，在解決貿易分歧以及化解失衡上更有效率。他稱，單靠雙邊談判並不能解決失衡問題，通過更大的框架來解決這些問題會更有效率。總的來說，多邊框架對全球經濟而言會更有效率。

談及中美貿易爭端所引發起的全球擔憂，古澤滿宏稱，這種擔憂可能會通過多種渠道打擊目前充滿生機的亞洲經濟。他認為，貿易談判需要時間，在這一進程中仍存在不確定性，可能不僅會影響商品貿易，也會損害投資、消費和人氣。

對於中國近期宣布市場開放計劃，古澤滿宏說，中國長期以來一直在推進市場改革，認為這並非只是為了回應美國的壓力。他強調，這是朝着正確方向邁出的一步。推進改革不僅對中國經濟有益，同時也對全球經濟有益。

提及日本的財政政策時，古澤滿宏稱，明年日本顯然必須繼續上調消費稅，以抑制其龐大的公共債務。日本政府還應當採取措施，包括暫時增加財政支出，來紓緩上調消費稅對經濟的影響。他稱，隨着經濟持續增強，日本必須推進改革以提高經濟增長潛力。