國際財經

國際貨幣與金融委員會會議(IMFC)公報表示，貿易和地緣政治緊張局勢加劇等，威脅全球增長前景，並籲各國避免採取競爭性貶值措施，不會將滙率用於競爭目的。

公報稱，在投資和貿易強勁回升的推動下，全球增長進一步加強，基礎愈來愈廣泛。近期風險大體平衡，但未來幾個季度之後偏於下行。金融脆弱性增加，貿易和地緣政治緊張局勢加劇，全球債務處於歷史高位，這些因素威脅到全球增長前景。人口結構的不利變化和生產率增長的疲弱不振，可能削弱未來實現更快速、更具包容性經濟增長的潛力。

公報指出，推進各項政策和改革的機遇之窗依然敞開，應迅速抓住這一機遇，維持當前的回升勢頭，加強經濟韌性，提高中期增長，造福於所有人。各國將繼續利用所有政策工具，以實現強勁、可持續、均衡、具有包容性、有利於創造豐富就業機會的經濟增長。

在與中央銀行職能保持一致，並警惕金融穩定風險的基礎上，通脹依然疲軟的國家應繼續實行寬鬆貨幣政策，通脹預計將回到中央銀行目標水平的國家應逐步取消寬鬆貨幣政策。財政政策應保持靈活，並以有利於經濟增長的方式加以實施，在必要時重建緩衝，避免順周期性，為投資於基礎設施和勞動力技能創造空間，確保公共債務佔GDP比例的可持續性。

公報指出，滙率的過度波動或無序變動可能對經濟和金融穩定造成不利影響，各國將避免採取競爭性貶值措施，並且不會將滙率用於競爭目的。

公報稱，各國將開展合作，應對共同面臨的挑戰，正努力加大貿易對經濟的貢獻，繼續致力於實現全球公平和現代化的國際稅收體系，解決洗錢和恐怖主義融資、武器擴散融資、腐敗和其他非法融資活動的來源和渠道問題。

國際貨幣與金融委員會主席康亞戈表示，貿易增長對維持可持續的經濟復甦非常重要。

國際貨幣基金總裁拉加德指出，在世界各地看到更多的保護主義措施，多方對貿易表達了擔憂。