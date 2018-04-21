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今日 08:09 國際財經

【國際早班車】憂通脹加息 十年期美債息飆

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憂通脹加息 十年期美債息飆

‧ 美債周五遭抛售，10年期息曾升至2.959厘，創逾4年新高，逼近3厘關口
‧ 芝加哥聯儲行長埃文斯：預料更多加息，但不擔心孳息曲線扁平化
‧ 三藩市聯儲行長威廉斯：不擔心孳息曲線扁平化
‧ 明尼亞波利斯聯儲行長卡什卡里：聯儲局貨幣政策近中性，意味不須加息
‧ 聯儲局理事布雷納德：美國經濟可承受近期進一步加息
‧ 消息稱，歐央行押後到7月議息才公布結束買債，需判斷經濟放緩是否短暫

蘋果再瀉4.1% 道指收市挫201

市場憂慮iPhone銷情告急，蘋果股價周五再挫4.1%，加上美國十年期債息飆上2.96厘，都拖累美股回落，道指低開低走，一度挫289點，收市仍跌201點或0.82%，報24462點；標指回吐0.85%；納指表現最差，挫1.27%。

美滙呈強 金價跌油價先跌後升

‧ 美滙指數周五升0.4%至90.26
‧ 紐約6月期金跌10.5美元或0.8%，收報每盎斯1338.30美元
‧ 紐約5月期油先跌後升，收市漲9美仙或0.1%，報每桶68.38美元
‧ 另外，ADR港股比例指數收報30369點，較昨日恒指收市低49點
‧ 夜期收報30260點，較昨日恒指收市低水158點

比特幣急飆 憧憬牛市重臨？

比特幣價格周五大幅反彈，本港上午7時23時，報8807.44美元，比周二的低位急飆11.85%。隨著「金融大鱷」索羅斯家族有意染指，有交易商憧憬牛市或重臨。

梁錦松:聯滙制度暫不會改變

港滙近日多次觸發7.85弱方兌換，金管局連續出手共承接逾510億港元沽盤。前財政司司長、南豐集團董事長及行政總裁梁錦松接受內地傳媒訪問時表示，從穩定角度而言，聯繫滙率制度現在不會改變。

 

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