國際財經

蘋果iPhone晶片代工商台灣台積電周四發表令人失望的銷售展望，分析員紛紛揣測這代表iPhone銷情告急，連王牌iPhone X也可能停產，拖累蘋果股價連續第二個交易日下滑，並打擊美股，道指低開7點後轉輾向下，尾市最多曾挫289點，挫至24375點，收市仍跌201點或0.82%，報24462點。

美十年期債息飆升

美國十年期債息飆上2.96厘，創逾4年新高，單日急升4.8個基點，也觸動股市投資者敏感神經。

科技股領跌，美股三大指數中，納指表現最差，挫1.27%，尾段最多挫1.58%；標指回吐0.85%，報2670點。蘋果周四跌2.8%後，周五再插4.1%，報165.72美元，最多曾插至165.43美元。IBM回落1.9%。英特爾、微軟都挫逾1%。

通用電氣（GE）上季盈利較預測為佳，股價飆3.9%收市，但無力扭轉美股跌勢。本周累計，道指與標指仍漲0.4%；納指上揚0.5%。

iPhone X滯銷 今年恐停產

iPhone銷情看淡令亞股受壓，日股低收0.1%，台灣加權指數急跌1.8%，當中台積電瀉6.3%。歐股個別發展，瑞典的愛立信業績不俗，減輕了歐洲市場受科技股下挫的拖累。

多間大行都相信，台積電的業績展望與蘋果有關，因為台積電約兩成收入來自蘋果的訂單，因此預測iPhone在本季的銷售頗差。大摩把蘋果股價目標由203美元下調至200美元。

美滙重上90

市場調高美國加息的預期，10年期國債孳息上升，利好美元全線造好，美滙指數重上90，ICE美滙指數一度升至90.477的兩周高位，尾段升幅收窄至0.4%，報90.314。歐羅兌美元跌至兩周低位1.2248，本周累計跌0.39%，是兩月來最大跌幅。美元兌日圓升至兩個月高位107.85，尾段升0.2%，報107.50。英倫銀行行長卡尼早前表示不急於加息，英鎊下滑0.4%至1.4032美元，本周累計跌1.4%。紐約6月期金跌10.5美元或0.8%，收報每盎斯1338.30美元，本周累計下滑0.7%。

油價先跌後回升

美國總統特朗普批評油組托市，周四闖上3年半高位的油價借勢回吐，但紐約5月期油收市仍漲0.1%，報每桶68.38美元，累計本周升1.5%；布蘭特6月期油升0.4%，報74.06美元，本周累升2%。