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今日 01:35 國際財經

外電:歐央行或押後至7月公布結束買債

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外電引述歐元區官員稱，歐洲央行決策者仍然需要時間、去判斷首季經濟放緩勢頭是否能被壓止，因此有意等到7月的議息會議，才公布結束買債計劃。

換言之，歐央行未必趕及在6月的會議，公布結束量化寬鬆買債計劃。

部分歐央行委員認為，現時無須急於改變歐央行的利率前瞻指引，仍有充足時間觀察市場對結束買債的反應。消息稱，歐央行仍未正式討論利率政策。

歐央行行長德拉吉周五在國際貨幣基金組織（IMF）華盛頓會議上發表聲明，承認歐元區經濟放緩，但他仍然樂觀地認為經濟將持續擴張。

 

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