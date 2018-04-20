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今日 00:57 國際財經

武田加碼購Shire 出價增至逾4877億

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日本武田藥品(Takeda Pharmaceutical)宣布，調高收購英國藥廠Shire的作價，由前一天公布的每股作價46.5英鎊，增至每股47英鎊。

Shire在武田早前公布收購方案後，以作價低估公司價值為由，拒絕了有關收購建議。

根據新建議，每股作價包括21英鎊現金與26英鎊的武田新股。新建議的價值為443億英鎊(4877.18億港元)，較原先建議高7%。

武田希望Shire董事會談判，並且同意延長有關收購合併委員會提出的限期4月25日。

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