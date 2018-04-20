國際財經

石油出口國組織(油組)秘書長巴金多(Mohammad Barkindo)表示，參與減產協議的成員很多是美國的朋友，而且在當地有很大利益。

巴金多是回應美國總統特朗普早前帖文，批評油組人為地抬高油價的指控。

巴金多認為，由24個國家在2016年12月達成的減產協議是挽救了石油行業，避免後者出現崩潰。

出席產油國會議的伊拉克能源部長Jabar al-Luaibi 認為，目前油價不是處於很高水平。同場的阿聯酋石油大臣Suhail Mohamad al-Mazrouei也認同上述看法。