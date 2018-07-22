即巿股評 港股直擊 國際財經

周四美股三大指數向下，蘋果公司的台灣供應商台積電預期第二季高檔智能手機市場需求轉弱，令蘋果股價下滑，加上寶潔(P&G)業績未能報捷，股價挫3.27%，進一步拖累美股表現。道指周四收報24664點，跌83點(0.34%)，標指和納指分別跌0.57%和0.78%。

過去一星期，環球金融市場不只是聚焦中美貿易戰，國際油價蓄勢待破關，還有美國10年期長債息周四再次升穿2.9厘等，皆備受關注。

紐約期油周四攀見每桶69.56美元，為2014年12月以來最高。然而，油價高位未能企穩，收市倒跌0.3%，每桶報68.29美元。產油國部長級監督減產協議會議於周五開始在沙地阿拉伯舉行，傳聞沙地希望油價回升至100美元，好讓該國石油巨企沙地阿美華麗上市，惟視乎其如何拆解油市供求已達大致平衡的說法。

油價與通脹走勢關係密切【圖】，只要紐約期油於未來數月企穩70美元，按年計升幅可達40%至52%。由於國際油價的按年變幅與花旗環球通脹驚喜指數走勢向來一致；油價持續上漲，意味將加劇環球通脹升溫(詳見4月16日「信圖分析」)。隨着油價在去年9月回升，美國核心通脹已由1.7%升至3月份的2.1%。

英國《金融時報》資深分析師John Authers近日撰文提到，美國通脹預期升溫、聯儲局無意因股市大幅波動而減慢收水步伐，以及總統特朗普提名太平洋投資管理公司(PIMCO)的全球戰略顧問克拉里(Richard Clarida)出任聯儲局副主席等，均令加息機會再度飆升。不過，John Authers認為，聯儲局往後加息次數及幅度有限，以及多次加息最終將拖累經濟增長，繼而令美國進入滯脹時期等，這些則屬後話。

總括而言，美國通脹預期升溫，6月或9月加息似是箭在弦上；倘聯儲局收水進程成為炒作題材，債息走高或引發連鎖反應，須提防環球金融市場重演2月動盪市況，謹慎管理風險。

港股方面，恒生指數周五低開60點，早段曾拗腰倒升140點，見30848點全日最高位後再度掉頭回落。

恒指午後進一步失守上午低位，最多挫352點，低見30355點，最終收報30418點，跌290點(0.9%)，主板成交額縮減至993億元，上升股份佔30%。

技術走勢上，恒指周初再次逼近運行近兩個月的長方形底部，雖在過去兩個交易日回升，但周五明顯受制於50天平均線(約30718點)、10天線(約30529點)和20天線(30454點)更得而復失。短期上方阻力位是由50天線、2017年上升通道底線、今年1月29日下降趨勢線構成的30700點至31000點阻力區間。

當然，最後的重要阻力位是31800點，即運行逾兩個月長方形頂部位置。長方形形態底部，即約29800至30000點之間，則形成恒指重要支持區。

信報投資研究部

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