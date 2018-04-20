國際財經

英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員桑德斯(Michael Saunders)表示，央行應當逐漸升息，但步伐不宜過慢。

曾於3月投票加息的桑德斯表示，考慮到受惡劣天氣的影響，以及往年首季經濟增長數字通常都獲得向上修訂，故認為英國首季經濟表現是否疲軟，仍有待商榷。

桑德斯又認為，就業市場帶來的通脹壓力，可能較央行2月份的預測為高，未來數年經濟增長可望達到1.5%至2%。他重申，央行一致認為任何收緊政策都應該以循序漸進的步伐進行，但補充稱漸進不等同極度緩慢。