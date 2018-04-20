國際財經

周三(4月18日)歐羅區3月消費者物價指數(CPI)終值按年增長1.3%，差於預期增長1.4%，鑒於歐洲央行以通脹數據作為收緊貨幣政策的關鍵因素，疲軟的通脹數據令市場感到失望，而歐羅/美元亦因此受制於1.2400一線阻力而無法進一步上行。此外，中美持續不斷的貿易摩擦令近期油價、金屬價格大幅上漲，大宗商品價格的上漲令通脹預期走高，市場憂慮該情況或將迫使美國聯儲局加快加息步伐，周四(4月19日)美債收益率受此推動大幅上漲，美國5年期債券收益率更創下近十年來新高，美滙指數升至日內高位89.95，離90.00僅一步之遙，並錄得連續三個交易日收漲，歐羅/美元則跌至日內低位1.2328，刷新自4月16日以來的三個交易日新低。

事實上，目前市場已開始憂慮全球經濟增長正在失去動力，而歐羅區本月以來公布的經濟數據不盡人意，令市場猜測歐羅區經濟復甦已接近頂峰，加之歐盟正在擬定一項微縮版的TTIP提議，希望避免在兩周內被美國施加關稅，而據報導一位德國官員稱最終的協議可能包括歐盟承諾與美國共同參與利用WTO規則來對抗中國的法律行動，歐洲各國政府還將承諾對中國施加更大壓力。若歐盟的加入令全球貿易摩擦進一步升級，恐將令歐羅區經濟復甦放緩，從而令歐洲央行收緊貨幣政策的立場變得更加謹慎。

技術分析方面，歐羅/美元自上周三(4月11日)觸及1.2395以來多次上升受阻於1.2390-1.2400區域，本周二(4月17日)雖一度突破1.2400至三周高位1.2413，但亦很快掉頭回落，這顯示滙價短期內應缺乏動力向上突破，後市或會繼續在1.2200至1.2400之間整固波動。目前歐羅/美元正跌至1.2300附近水平，考驗由2017年11月7日低位1.1553延伸而上的支持線水平，若美滙指數指數進一步走強，歐羅/美元或會真正跌穿1.2300並進一步下探1.2200-1.2230區域。下周四(4月26日)歐洲央行將會公布4月議息決定，雖然市場預期利率維持不變，但若行長德拉吉的言論偏向鴿派，歐羅/美元或有機會跌穿重要支持1.2200水平。

策略方面，我們根據4月9日策略已於1.2380沽出歐羅(下望1.2270，升穿1.2400止損)，並於1.2350提前平倉，獲利30點。短期內若歐羅/美元回落至1.2230-1.2240區域，我們將買入歐羅，上望1.2380，跌穿1.2180止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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