國際財經

高盛發表報告表示，在發達市場維持強勁動力及新興市場增長加快下，預計今年全球石油需求增長將保持強勁，促進石油庫存進一步下滑。

高盛預計，今年全球石油需求按年增幅將為每日185萬桶，今年首季全球石油需求料將錄得自2010年第四季以來最大的單季增長，增幅為每日255萬桶。

不過，該行預期3月份的石油需求或會放緩，主要受到季節性因素和氣溫異常寒冷影響，但強調只屬短暫情況。高盛亦提醒，中國數據劇烈波動、全球3月需求增速放緩、貿易摩擦持續，以及油價上漲，將打擊石油需求增長，令人憂慮需求的可持續性。