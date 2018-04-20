美國商務部早前發出禁令，禁止美國企業未來7年內向中興通訊(00763)出售零件，中興通訊表示，該禁令是極不公平，不能接受，且嚴重危及其生存。
澎湃新聞引述美國商務部新聞官Will Reinert稱，對中興的禁令目前沒有扭轉的餘地或協商的空間，要嚴格地等到7年後才有望重啟協商。
Reinert亦確認中興將不能使用包含安卓(Android)操作系統在內的美國公司軟件，強調禁令條款中的任何軟件。
對於華為等其他中資企業會否面臨類似調查，Reinert拒絕評論。
美國商務部早前發出禁令，禁止美國企業未來7年內向中興通訊(00763)出售零件，中興通訊表示，該禁令是極不公平，不能接受，且嚴重危及其生存。
澎湃新聞引述美國商務部新聞官Will Reinert稱，對中興的禁令目前沒有扭轉的餘地或協商的空間，要嚴格地等到7年後才有望重啟協商。
Reinert亦確認中興將不能使用包含安卓(Android)操作系統在內的美國公司軟件，強調禁令條款中的任何軟件。
對於華為等其他中資企業會否面臨類似調查，Reinert拒絕評論。
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