國際財經

英國罕見病藥廠Shire的收購戰戲劇性地發展，在Shire拒絕日本武田藥品(Takeda)的630億美元現金加股票收購建議後，愛力根藥廠(Allergan)改變主意，放棄爭奪Shire的計劃。

路透引述消息人士稱，愛力根部分股東擔心公司過度使用手上資源，因而阻撓收購，行政總裁桑德斯(Brent Saunders)因此在周四稍晚時間決定，放棄對倫敦上市的Shire的收購。愛力根其後發表第二份聲明稱，無意對Shire提出收購。

總部位於都柏林的肉毒桿菌產品保妥適(Botox)生產商愛力根，市值520億美元，但截至去年12月底的負債高達300億美元，這是該公司進行連串併購的後遺症，也削弱公司進行大型收購的能力。

愛力根周四證實，考慮向Shire提出收購。消息公布後愛力根股價下跌7%。

路透周四報道，武田藥品向Shire提出現金加股票達每股46.5英鎊的收購價。有關報道促使兩家公司證實這一動向，並宣布Shire已經拒絕武田的收購建議，不過雙方協商仍在繼續。

武田若能收購Shire，將成為日本企業史上規模最大的海外併購，但由於Shire市值超過340億英鎊(483億美元)，遠高於日本最大藥企武田的4.1萬億日圓(310億美元)市值，因此收購將令武田面臨龐大的財務壓力。

武田在4月12日提出的最新收購提議為每股46.5英鎊，包括17.75英鎊現金及價值28.75英鎊的武田新股。Shire表示，根據總發行與即將發行的股本，這樣的估值約440億英鎊(626億美元)。

按英國併購法，武田可於4月25日前提出正式的收購建議或放棄收購。