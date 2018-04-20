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美國消費者保護組織和技術專家建議，消費者暫時先不要購買中興通訊(00763)的Android手機，直至該公司澄清美國制裁是否使其無法為其手機提供系統升級。

總部在洛杉磯的美國消費者保護組織Consumer Watchdog總裁Jamie Court要求中興通訊、谷歌和營運商告知消費者，禁令對他們向中興手機提供服務的能力有何影響，又稱如果他們不確定能更新系統，肯定不應該再出售新手機。

另外，亦有技術分析師建議消費者，在中興手機能否升級明確前，暫時不要購買該公司手機。市場研究公司IDC消費技術分析師John Jackson表示，現在購買中興手機非明智之舉，因存在很多不確定性。

諮詢公司Recon Analytics分析師Roger Entner預計，美國營運商和零售商將出清中興手機庫存，之後停止銷售該公司的手機。Entner續指，如果未來無法獲得Android系統升級，中興智能手機仍能使用，但用戶無法添加系統新特性，或安裝修補程式來防範新發現的安全威脅，用戶將陷入困局。

美國商務部美國時間周一禁止國內企業向中興通訊出售零部件、軟件和其他技術，以懲罰該公司違反與美國政府和解協議的條款。禁令公布後，中興通訊股票停牌，並推遲公布業績，但仍未向消費者說明，美國禁令對它提供Android操作系統升級的能力有什麼影響。Android操作系統由谷歌提供。