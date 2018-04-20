國際財經

ADR港股指數較恒指收市低75點

港股美國預託證券(ADR)個別發展。滙控(00005)ADR折合較香港收市高1.6%，騰訊(00700)低0.6%，中海油(00883)、中石化(00386)及中石油(00857)低0.5%至0.6%。ADR港股比例指數報30633，較昨日恒指收市低75點。另外，夜期較昨日恒指收市低水166點。

油價高位回軟 蘋果挫 道指低收83

市場憂慮手機市場需求轉弱，蘋果股價下滑2.83%，業績欠佳的寶潔都跌逾3%，加上油價高位回吐，以及美國10年期債息升至兩個月高位，都削弱美股投資氣氛，道指曾挫191點，收市收窄跌83點或0.34%，標指回吐0.57%，納指回落0.78%。

產油國會議在即 紐約期油先升後跌

紐約油價從三年半高位回落，5月期油下滑0.3%，收市報每桶68.29美元；布蘭特6月期油升0.4%，連續第二天創下2014年11月以來最高。市場憧憬聯儲局加息，美國10年期債息最高升至2.932厘，緊貼今年以來的最高位。ICE美滙指數升0.28%至89.877，英鎊跌0.85%至1.4085美元。紐約6月期金倒退4.7美元或0.4%，收報每盎斯1348.80美元。

平安銀行首季多賺6% 不良率降至1.68%

中國平安(02318)旗下平安銀行公布，首季盈利按年增長6.13%，每股盈利33分人民幣。另外，由平安分拆的平安健康醫療科技(簡稱平安好醫生)下周一登場，據報引入7名基礎投資者，包括新加坡和馬來西亞的主權基金、美國資產管理公司貝萊德(BlackRock)等。

【新股追蹤】ZC TECH GP暗盤跌1%

內地智能製造解決方案供應商ZC TECH GP(08511)周五掛牌，暗盤表現偏軟。暗盤交易顯示，曾高見0.8元，較招股價0.65元，升23.08%；收報0.64元，跌1.54%。股份公開發售部分錄得超額認購69.07倍，配售部分獲適度超額認購。