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路透引述消息人士稱，巴西國營石油公司(Petrobras)將與中國石油總公司(CNPC)簽約，以原油換取煉油廠權益。此舉可能成為中資在美洲投資的首間煉油廠。

據悉，中石油擬入股的是位於Campos的油田，以及附近Comperj新煉油廠。消息人士指出，兩間公司仍在蹉商細節。

另一名消息人士則估計，雙方可能在數周內簽約。

另兩名消息人士指出，今次項目的投資額可能需要30億美元(234億港元)，才可以讓煉油廠初期日產量達致16.5萬桶，但不確定巴西石油會否投入一定資金。