國際財經

加上美國與伊朗還有3周便要就是否延續核協議攤牌，美國原油庫存也持續減少，種種利好因素刺激紐約和布蘭特期油價格闖至3年半新高，惟收市回軟。

寶潔業績下滑 拖累美股

美股在蘋果拖累下偏軟，道指曾跌191點，收市跌幅收窄。消費品集團寶潔（P&G）業績未能報捷，股價跌3.27%，進一步拖累美股表現。美債息率升至貼近今年高位，亦削弱市場投資氣氛。

憂需求轉弱 蘋果跌2.83%

道指收市跌83點或0.34%，報24664點；標指回吐15點或0.57%，報2693點；納指回落57點或0.78%，報7238點，盤中一度跌1%。蘋果台灣供應商台積電預期第二季高檔智能手機市場需求轉弱，拖累蘋果股價下滑2.83%；輝達（Nvidia）跳水3.10%；英特爾回吐2.59%。油股雪佛龍偏軟，埃克森美孚則反彈0.25%。

油價高位回落 限制大市表現

紐約期油最多再升1.59%，高見每桶69.56美元，蓄勢闖70大關，但收市倒跌0.3%報68.29美元；布蘭特突破74水平，最高見74.75美元，收市仍彈0.4%報73.78美元。路透周三引述消息人士報道，沙地希望油價能夠升上80美元，甚至100美元，外界認為這個石油出口國組織最大成員可能尋求進一步減產。

商品早段跟隨油價造好，其後回落，紐約6月期金回吐4.7美元或0.4%，每盎斯報1348.8美元。

歐股缺乏方向，德股偏軟，但法股和英股靠穩。

歐羅受制1.24美元

ICE美滙指數升0.3%，報89.889。歐羅兌美元曾觸及1.24美元水平，但在該水平面對強大阻力，退守到1.2347美元，較上日尾市的1.2376美元低。英鎊續回吐，報1.4084美元，上日尾段為1.4201美元。美元兌日圓則攀上107.43，上日尾段為107.23。

10年期債息升至兩個月高位

美國10期債券價格回落，債息升至2.91厘收市，盤中最高攀至2.932厘，是兩個月以來最高位。

經濟數據方面，美國首次申領失業救濟人數上周減少1000人，錄得23.2萬，略高於市場預期的23萬。費城聯儲銀行製造業指數在4月升至23.2，較分析員預測為差。另外，聯儲局周三公布《褐皮書》，稱企業借貸強勁，消費開支增加，勞工市場緊縮，但商界和農民均擔憂貿易戰所造成的影響。