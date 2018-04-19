國際財經

美企業績及數據周四雖然表現理想，但受蘋果、晶片股及消費用品股下跌拖累，美股仍顯著回吐，中段跌幅進一步擴大，道指一度挫逾190點，納指跌幅逾1%。美債息率升至貼近今年高位，都削弱市場投資氣氛。

本港凌晨1時28分，道指挫174點或0.71%，報24573點，盤中曾跌191點，低見24557點；標指回吐25點或0.95%，報2682點。兩個指數技術上都跌穿50天移動平均線，短期技術形態偏淡。

美國國債收益率攀升，指標10年期債息最高升至2.932厘，創2月22日以來最高水平，進一步貼近今年高位2.950厘。

市場繼續關注企業季績，上日公布業績優於預期的信用卡發行商美國運通與鋁業巨頭美國鋁業受到關注，股價均見造好，分別升5.87%及0.95%，美鋁盤中曾升4.96%。亞馬遜股價亦升1.65%，此前該公司創辦人貝索斯(Jeff Bezos)在給股東的年度信函中披露，該家電子商務巨無霸的全球亞馬遜金牌會員數量已經超過1億人。黑石第一季盈利超過預期，得益於與費用相關的盈利出現強勁增長，推動股價一度升4.87%，最新反覆持平。

美國消費產品製造商寶潔第三季盈利25.1億美元，倒退0.44%，扣除特殊項目後每股盈利1美元，多過市場預期，但寶潔現跌3.39%。另外，有亞洲晶片商唱淡前景，連累蘋果公司(Apple Inc.)挫2.42%，晶片商英特爾倒退3.20%，Nvidia插水3.30%。

Hantec Markets分析師Richard Perry表示，由於少了地緣政治因素這個驅動力量，市場交易已進入相對平靜期。這使企業財報更加受到關注，而迄今為止，美國企業財報表現均見積極。本周美股料仍有可能錄得漲幅。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少1000人，至23.2萬人，雖略高於市場預期，但為連續兩周下跌，且亦創3周新低，反映美國職位持續增加。另外，費城聯儲銀行4月製造業指數為正23.2，高於預期的正20.1，前月為正22.3。

歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數升0.16%；法國CAC 40指數升0.21%；德國DAX指數跌0.19%。