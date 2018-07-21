即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯邦儲備局周三(18日)公布的經濟景氣狀況報告(俗稱「褐皮書」)，反映當地近月經濟活動維持「溫和至適中」的擴張步伐，景氣程度與年初大致相若。

褐皮書顯示，消費者支出增加、勞動市場偏緊，商業借貸活動強勁，均反映美國經濟仍處於持續增長的軌道上。在局方發表相對樂觀的經濟評估報告後，美元滙價重拾上升勢頭，美滙指數連續第二個交易日造好。

不過，更值得留意的是，褐皮書同時指出，在12個地區聯儲銀行當中，有9個表達了對中美貿易爭拗的擔憂，多個行業對特朗普政府向中國進口的鋼鋁徵收關稅感到失望，亦憂慮華府今後或向更多中國商品實施新的關稅措施。

「關稅」一詞，在最新的褐皮書中出現多達36次，而在3月7日公布的上一份褐皮書則完全沒有被提及。由此可見，美國與中國爆發貿易爭端已開始成為聯儲局關注的焦點，就連紐約聯儲銀行行長達德利(William Dudley)也一改口風，稱目前距離收緊銀根還有一段日子，聯儲局還未去到迫切加快上調息率的地步。

在環球貿易保護主義抬頭、地緣政治緊張，以及美國政局不穩等負面消息影響下，金價近日走勢相對堅挺。儘管美元滙價回升，但現貨黃金保持升勢不變，周三更漲至一星期高位，重越1350美元關口。全球最大的黃金ETF(交易所買賣基金)SPDR Gold Shares(在美國上市：GLD；在香港上市：02840)，最新持倉已回升至約866公噸，為去年6月以來最高。

金價年初以來一直於1300至1365美元水平窄幅上落，雖然上周末美國聯同英法聯軍的快閃空襲未能刺激金價向上突破，但面對環球貿易和美國財政兩大不明朗因素，美元短期內料維持弱勢，有利金價在第二季保持偏強格局。

從技術走勢分析，現貨金價上方阻力可先參考2011年9月以來的下降通道頂部(迴歸線兩個標準差)，而這剛好相當於以2011年9月6日高位1921.17美元至2015年12月3日低位1046.44美元計算，累積跌幅38.2%反彈阻力約1380.59美元【圖】；倘未來能夠突破並企穩該水平，金價有望展開新一輪升勢，進取型的投資者更可視50%黃金比率為下一目標，即約1483.8美元。換句話說，目前黃金仍屬趁低吸納之選。

港股方面，恒生指數周三回升221點後，昨天跟隨A股進一步造好，一舉收復10天線(約30471點)、20天線(約30511點)和100天線(約30617點)。恒指收市報30708點，漲424點(1.4%)，主板成交金額1149億元，上升股份佔67%，為3月6日以來最高。

技術走勢顯示，恒指全日受制於50天線(約30762點)，故目前仍未可輕言已經轉勢。一如本欄周三指出，恒指須突破1月29日向下伸延下降趨勢線阻力約30800點，方可確認擺脫跌勢。

信報投資研究部

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