國際財經

美國勞工部公布，截至4月14日止當周，美國首次申領失業救濟人數為23.2萬人，按周減少1000人，預期為減至23萬人，連續第二周下跌。

美國首次申領失業救濟人數已連續第163個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為23.125萬人，按周增加1250人。

另外，截至4月7日止當周，美國續領失業救濟人數為186.3萬人，按周減1.5萬人，預期為減至184.8萬人。