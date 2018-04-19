國際財經

周二(4月17日)公布的英國3月失業率下降至2.4%，創歷史以來新低，但截至2月的3個月平均工資(包括紅利)按年增長2.8%，差於預期增長3.0%，鑒於薪資數據被認為是英倫銀行制定貨幣政策的重要依據，該數據表現不佳拖累英鎊/美元自近兩年高位1.4376回落。不僅如此，周三(4月18日)公布的英國一系列經濟數據表現均令人失望，其中英國3月零售物價指數按年增長3.3%，差於預期增長3.5%，而市場最為關注的英國3月消費者物價指數(CPI)則錄得按年增長2.5%，不及預期增長2.7%，並創一年來新低，通脹數據意外下滑以及薪資數據表現不佳令市場對英倫銀行5月份加息預期降溫，英鎊/美元受此拖累連續跌破1.4300以及1.4200至日內低位1.4172，刷新4月13日以來新低。

不過，英國自上個月和歐盟達成為期21個月的脫歐過渡期協議後，脫歐不確定性已大幅降低，加之有分析預計脫歐對於英國經濟的影響遠比預期低，因此儘管近日公佈的英國通脹數據表現不佳，但市場仍預計英倫銀行5月10日收緊政策的可能性超過八成，若英倫銀行如期加息，料將為英鎊/美元提供進一步上行動力。

另一方面，近段時間以來圍繞美國的地緣政治風險有所降溫，加之美國聯儲局隔夜發佈的褐皮書表示美國經濟仍然處於持續增長的軌道上，美滙指數受此推動小幅反彈至89.77。然而中國商務部周四(4月19日)發表公告稱原產於美國、歐盟和新加坡的進口鹵化丁基橡膠存在傾銷，決定實施保證金形式的臨時反傾銷措施，中國的反擊政策令市場對中美貿易戰的憂慮再度升溫，加之周三(4月18日)國際貨幣基金組織(IMF)最新報告顯示美國的債務與GDP比例將於2023年升至116.9，超過意大利的116.6，該報告引起市場對於美國債務問題的憂慮，種種因素或將限制美匯指數進一步反彈。

今天英鎊/美元一度反彈至時段高位1.4218，但1.4200上方存在明顯沽壓，加上今日下午公布的英國3月零售銷售按月下跌1.2%，遠遜於預期下跌0.6%，疲弱的零售銷售數據拖累匯價一度急挫至一周低位1.4161。由於目前英鎊/美元已跌穿了日線圖小型上升通道底部支持，技術走勢有轉差跡象，後市有機會進一步回落至1.4100甚至1.4020(上升支持線附近)才能企穩。

策略方面，我們根據4月10日策略已於1.4220沽出英鎊(下望1.4020，升穿1.4280止損)，並於1.4185提前平倉，獲利35點。短期內若英鎊/美元回落至1.4100-1.4110區域，我們將買入英鎊，上望1.4230，跌穿1.4055止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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