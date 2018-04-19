國際財經

德國及法國領袖今日會面，試圖在改革歐羅區方面找出一致立場。

路透報道，德國國會中的保守陣營正向總理默克爾施壓，要求她不可同意任何會導致德國納稅人損失的改革，以免德國國民需要出錢去資助歐羅區夥伴國。

至於法國總統馬克龍的願景，則包括把歐洲現有的紓困基金轉型為歐洲貨幣基金(EMF)，並使EMF扮演未來歐羅區遭受金融危機時的緩衝。他又建議歐羅區自身也設立一個財政部長職位，甚至設想過一個總值數千億歐羅的歐羅區預算。

法德官員均有信心，雙方能夠在6月28至29日歐盟峰會前達成共識。