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今日 14:52 國際財經

日股五連揚 曾觸及7周高

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隔晚美國股市個別發展，油價創3年半新高，加上中美貿易爭拗緩和，刺激亞太區股市上揚。

日本股市連升5日，中段曾升至7周新高，因正在訪美的日本首相安倍晉三，連續第2日與美國總統特朗普舉行會談，美國未有對貿易提出新的要求，僅稱相信將來能夠縮窄美日貿易逆差，紓緩投資者緊張情緒。日經平均指數收報22191點，升32點或0.15%。

南韓股市向好，韓國首爾綜合指數收報2486點，升6點或0.25%。

澳洲股市亦上揚，澳洲普通股指數收報5976點，升20點或0.34%。

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