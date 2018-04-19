國際財經

社交巨擘Facebook(fb)爆出用戶私隱遭侵犯風波，微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)認為，fb創辦人兼行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)在處理上述醜聞上已「竭盡所能」，又敦促fb要在幫助全球釐清數據私隱問題上，發揮主導作用。

蓋茨接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示，上周的美國國會聽證會上，朱克伯格已經認識到錯誤，知道哪些事情應該做得更好。他又形容朱克伯格被立法者詢問過程中表現「相當不錯」。

蓋茨認為，作為領導者，fb必須在幫助全球解決網絡數據保護問題方面上，發揮主導作用。

被問及會給予朱克伯格什麼建議時，蓋茨說，私隱洩露事件是朱克伯格現時應該關注的焦點，形容對方是一個目光長遠的人，為了確保私隱方面的承諾可以滿足用戶，會樂於讓業務做出一些犧牲。

談及政府未來可能對科技行業加大干預，蓋茨預料，科企最終將會受到更多的監管，強調政府已經在一些領域採取行動，如處理網絡仇恨言論。他補充說，監管應該以一種周全的方式進行，國家之間有需要作出協調，達成一致。

fb早前承認，有8700萬用戶的個人資料，遭到不當地洩露給英國數據公司「劍橋分析」，「劍橋分析」將資料用於協助特朗普贏得2016年美國總統大選，fb因此招致廣泛批評。朱格伯格上周花費10小時，參加美國參眾兩院的聽證會，就事件作交代。他稍早時候再遭歐洲議會施壓，要求他到歐洲出席聽證會，就fb洩漏用戶資料接受議員質詢。