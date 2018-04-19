國際財經

ADR港股指數較恒指收市高218點

港股美國預託證券收市普遍造好，中石油(00857)折合報5.73港元，較香港收市高2%；騰訊(00700)較香港高1%。ADR港股比例指數報30503點，較恒指上日收市高218點。另外，夜期收報30435點，較恒指收市高水151點。

金管局再承接133.13億港元沽盤

港滙再觸發弱方兌換保證，金管局在紐約交易時段尾市及收市後，分別再買入31.40億及101.73億港元，連同較早時在紐約開市初段吸納43.18億港元，一天內合共承接176.31億港元。

李嘉誠再斥1.3億增持長實

長和系主席李嘉誠透過李嘉誠基金會，周一及周二分別以每股均價66.5021元及66.7617元，合共購入195.75萬股長實(01113)，涉資1.3億元。

美股收市個別發展 能源股漲IBM急挫

華爾街受能源、金屬及工業股造好支持，但IBM首季利潤率比預期差，股價急挫7.53%，拖累道指收市反覆回吐0.16%或38點，退守24748點；標普500指數上揚2點或0.08%；納斯特綜合指數反彈14點或0.19%。

油價創逾3年新高

‧ 紐約5月期油升1.95美元或2.9%，收市報每桶68.47美元，創逾3年新高

‧ 紐約6月期金收報每盎斯1353.50美元，升4美元或0.3%

‧ ICE美滙指數升0.1%至89.628