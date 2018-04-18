國際財經

美國主要能源產品的庫存上周全線減少，刺激油價升至逾三年新高，帶動能源股造好，支撐美股。不過，科技巨頭國際商業機器（IBM）首季利潤率比預期差，股價大挫，限制了道指表現，三大指數收市個別發展。

道指反覆窄位上落

道指全日反覆窄幅上落，單日波幅只有111點，早段最高曾升至24832點，但轉輾回落至最低24721點，收市仍要回吐0.16%或38點，退守至24748點。

標普500指數反覆上揚2點或0.08%，收報2708點；納斯特綜合指數報7295點，反彈14點或0.19%。兩個指數都是連續第3個交易日上漲。

湯森路透編製的G7能源板塊指數大幅攀升1.88%，油股雪佛龍抽高1.94%，埃克森美孚上漲1.14%。基本金屬板塊表現亦亮麗，指數升1.17%。工業板塊升0.91%。

IBM績差拖道指後腿

IBM周二市後公布首季業績，儘管營業額和盈利均勝預期，但利潤率從去年同期的44.5%跌至43.7%，而且其業績預測也令人失望，股價周三收市急挫7.53%。另外，摩根士丹利首季盈利在交易業務推動下勁漲40%，創歷史新高，帶動早段股價曾飆3.3%，其後反覆靠穩，收市僅升0.04%。

歐洲股市普遍上升，當中以英股尤其強勢，彈1.26%。亞股亦跟隨美股周二造好，日股升1.4%，以7周高位收市。

紐約期油逾3年來首突破68美元

能源資訊局（EIA）昨天公布，美國原油庫存上周減少110萬桶，同時汽油、蒸餾油等的庫存亦大降，反映能源需求轉強。消息刺激油價上揚，紐約5月期油逾3年來首次突破每桶68美元，收市報68.47美元，升1.95美元或2.9%；在美股收市前的延長時段最高曾攀上68.91美元，比上日收市升幅高達3.59%；布蘭特6月期油也升至3年高位，收市漲1.9美元或2.7%，報73.48美元。分析指出，地緣局勢緊張亦為油價帶來支持。

較早時，聯儲局公布褐皮書，表示美國多個地區近月經濟活動維持「溫和至適中」的擴張步伐，紐約6月期金在褐皮書公布前收市，報每盎斯1353.50美元，升4美元或0.3%；公布褐皮書後，期金報1353.60美元。

央行放鴿 加元疲軟

滙市方面，ICE美滙指數升0.1%至89.628。英國公布的3月通脹數據較預期溫和，英鎊兌美元下滑至1.4201，前一天尾段為1.4290。歐羅區3月通脹情況也相若，但歐羅兌美元呈強，報1.2376，前一天尾段為1.2370。美元兌日圓上升至107.24，前一天尾段為107.00。

加拿大央行一如所料，維持利率在1.25厘，儘管示意中期仍會加息，但由於要觀望貿易談判的進展，短期是否再加息時會審慎，拖累加元下滑至1.2634，前一天尾段為1.2550。