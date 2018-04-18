國際財經

高盛、大摩等首季業績理想，美股早段靠穩。

截至本港時間晚上約9時38分，道指報24808點，升21點或0.09%；標普500指數報2712點，升6點或0.24%；納指報7293點，升12點或0.17%。

數據方面，美國上周抵押貸款申請指數攀升4.9%，此前一周下滑1.9%，結束連跌兩周趨勢。

油價持續向好，紐約原油期貨現時每桶報67.98美元，升1.46美元或2.19%；倫敦布蘭特期油報72.86美元，漲1.28美元或1.79%。