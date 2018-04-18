國際財經

上周紐約期油大幅反彈，拖累美元/加元大幅下挫，最低曾跌至1.2543，刷新自2月19日以來的八周低位。雖然上周四(4月12日)凌晨公布的美國聯儲局3月議息會議紀要偏向鷹派，但美匯指數反彈力度有限，故美元/加元全周仍錄得1.28%跌幅。

值得一提的是，北美自由貿易協定談判(NAFTA)仍然困擾著加元走勢，儘管美國副總統彭斯(Mike Pence)與加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)在上周末表示，協議可能會在幾周內完成，美國談判團隊正爭取在5月初達成協議，但美國在上周的談判中並沒提交書面提案，這表明各方仍然是在進行口頭談判，離落實協議仍有相當一段距離要走。事實上，在4月16日NAFTA新一輪談判開啟後，各方仍然就汽車零部件比重問題爭執不休，故NAFTA談判的不確定性或可持續支持美元/加元守穩1.2500之上。

展望本周，投資者需要重點留意今晚(4月18日)加拿大央行的議息決定與周五(4月20日)公布的加拿大3月消費物價指數(CPI)數據。目前市場普遍預期加拿大央行將維持基準利率在1.25%不變，但若加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)在隨後的新聞發佈會上發表鷹派言論，則可能會拖累美元/加元延續跌勢，再度下探1.2500附近支持。

技術分析方面，美元/加元自3月高點1.3123回落後形成了類似於「頭肩頂」的看跌形態，在4月跌穿頸線支持區域1.2790/1.2800後持續擴大跌幅，先後跌穿100日移動平均線和1.2580(從1.2250至1.3123上升浪的61.8%斐波那契回吐水平)，周二(4月17日)更進一步刷新八周低位至1.2526。不過，美元/加元跌近頭肩頂的下跌目標1.2500水平後跌勢有所放緩，近期基本處於1.2540至1.2620之間窄幅整固，若美元/加元短期內想跌破1.2500水平，需要美元更為弱勢或加拿大央行今晚議息會議後釋放鷹派展望，否則美元/加元更有可能準備築底反彈。簡而言之，即使美元/加元仍有下跌空間，但下跌空間不大且有隨時逆轉風險，沽空的投資者需分外小心。

策略方面，短期內若美元/加元升破1.2625，我們將買入美元，上望1.2690（第一目標）及1.2770（第二目標），跌穿1.2580止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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