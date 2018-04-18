國際財經

隔晚美國股市走高，其中標指及納指均漲逾1%，因科技及醫療巨企業績報佳音，市場憧憬企業首季盈利表現理想，亞太區股市上揚。

北韓政治緊張局勢緩和，提振市場氣氛，加上美滙走升，令日圓疲軟，刺激出口類股，帶動日本股市漲逾1%，連升4日，創7周新高。日經平均指數收報22158點，漲310點或1.42%。

南韓股市亦漲逾1%，韓國首爾綜合指數收報2479點，漲26點或1.07%。

澳洲股市靠穩，澳洲普通股指數收報5956點，升21點或0.37%。