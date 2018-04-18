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今日 13:26 國際財經 中國財經

韓國產業銀行:或4月底前簽約注資南韓通用

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韓國產業銀行(KDB)主席兼行政總裁李東傑表示，KDB計劃4月27日前簽署一項初步協定，為美國通用汽車旗下的南韓通用提供財務援助，但前提是對南韓通用的初步盡職調查結果令人滿意。

李東傑對路透表示，該銀行可能將根據自身在南韓通用的17%持股，提供約5000億韓圜(36.5億港元)，為通用汽車承諾的28億美元注資提供資助。

他說，若通用汽車向南韓通用注入資本，KDB也將注資；若通用汽車向南韓通用提供貸款，KDB也將提供。KDB更願意參與供股，而非向南韓通用發放貸款。

李東傑稱，可能在4月27日前達成非常有意義的協定，無論是口頭承諾還是有條件的諒解備忘錄。只有在盡職調查最終報告於4月底或5月初出台後，KDB才能與通用汽車達成具有法律約束力的交易。

他指出，KDB對南韓通用的中期盡職調查報告將於周五公布，但南韓通用迄今尚未向南韓提交足夠的文件，以評估其財務能力。

南韓通用發言人說，公司持續地與韓國產業銀行和政府進行討論，希望能有新資金注入並且將債務轉換成股票。

通用汽車2月宣布對南韓業務進行全面性整頓後，提議以10年時間向南韓通用投資28億美元。通用要求南韓政府分擔重整資金。

通用汽車在南韓通用持股77%，KDB持股17%，其餘6%的股份由通用的主要中國合作夥伴上汽集團持有。

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