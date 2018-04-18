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今日 10:00 國際財經 中國財經

美國稱願就加徵關稅與華磋商

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中美貿易爭執可能有望降溫。外電報道，美國願意就加徵關稅事宜，與中方進行磋商。

美國駐日內瓦的貿易官員表示，已告知世界貿易組織(WTO)，美方願意在世貿爭端解決機制下，就向進口的中國製鋼鐵及鋁材，以及可能向總值500億美元的中國貨品加徵25%關稅，與中方進行磋商。

中國商務部本月初指，美方的做法嚴重違反多邊貿易體制的非歧視原則，嚴重違反其在世貿組織項下的關稅減讓承諾和有關保障措施的規則和紀律，損害中國作為世貿組織成員的正當權益。中方不得不啟動爭端解決程序，捍衞合法權益。

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