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今日 07:21 國際財經

歐洲數據欠佳 美滙微揚

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歐洲區經濟數據欠佳，美元滙價周二輕微高收。

ICE美滙指數升0.1%至89.497。WSJ美滙指數升0.1%至83.60。

較早時，英國公布的2月工資增長為2.8%，低於市場預期。英鎊兌美元曾經升至1.4377，是2016年6月脫歐公投以來最高，但其後回落至1.4287，前一天尾段為1.4338。同時，德國4月ZEW經濟信心指數也較預期差，歐羅兌美元跌至1.2371，前一天尾段為1.2381。

美元兌日圓跌至107.02，前一天尾段為107.12。

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