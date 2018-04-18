國際財經

ADR港股指數較港收市高459

港股美國預託證券股價全線大幅反彈，普遍升逾1%至逾2%，騰訊（00700）折合報406.57港元，較香港收市回升2.36%；滙控（00005）較香港高1.63%。ADR港股比例指數報30522點，較香港高459點。另外，夜市期指收報30428點，高水365點。

科技醫企績優 道指高收213 納指飆1.74%

美股周二在科技股及醫療相關股份帶動下造好，道指曾漲285點，收市升213點或0.87%，報24786點，是3月16日以來最高水平。標指收市漲1.07%，納指跑贏抽高1.74%。

美銀美林調查:基金減持科技股

美銀美林4月調查顯示，持有科技股(Long FAANG + BAT)連續三個月成為基金群買策略的首選。不過，基金持有科技股比重降至2013年2月以來最低，主要是擔心監管日趨嚴格，影響科技股盈利能力。調查也顯示投資者持有股票比重在減少，跌至18個月以來最低。

避險資金流失 金價輕微下滑

美股上揚，以及美元滙價回揚，外圍金價周二下滑，終止連升兩個交易天走勢，紐約6月期金回落1.2美元，收報每盎斯1349.50美元。中東局勢依然緊張，紐約5月期油升30美仙或0.5%，報每桶66.52美元。

人行對部分金融機構降準 放水4000億

人民銀行由下周三起，下調大型商業銀行等機構的存款準備金率1個百分點，估算相當於向市場釋放增量資金約4000億元。內銀受惠降準，今早股價表現預料受投資者關注。