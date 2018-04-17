國際財經

路透引述消息人士稱，正處於破產程序的美國玩具反斗城，已拒絕巴西玩具生產商MGA提出的資產收購建議。MGA計劃以8.9億美元(69.42億港元)收購反斗城旗下美國與加拿大分店業務。

據悉，MGA提議以6.75億美元購入美國部分分店，再以2.15億美元購入加拿大分店。上周，MGA行政總裁Isaac Larian表示，反斗城結業對玩具業長遠帶來傷害。消息人士指出，有關作價低於反斗城清盤價值。

較早時，《華爾街日報》報道了MGA的收購建議。