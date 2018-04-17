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全球最大網上串流視像供應商Netflix，早前公布的首季業績勝預期，帶動周二股價衝上歷史新高。不過，華爾街分析員認為，公司前景仍受兩大因素困擾，包括業務續須「燒錢」，以及調高節目訂購費或導致用戶流失。

本港凌晨3時7分，Netflix股價飆升8.83%，報334.92美元，盤中一度急漲10%，攀上最高位338.62美元，創下公司上市以來新高。

Netflix首季純利2.9億美元(22.62億港元)，折合每股64美仙。收入為37億美元，新增用戶數量為740萬個。據FactSet綜合分析員原先估計，Netflix每股盈利預期為63美仙，收入為36.9億美元，新增用戶數量為660萬個。Netflix估計，第2季新增用戶數量為620萬個，較分析員預期的560萬個多。

Netflix的業績強勁，尤其是串流業務收入創下新高，更為華爾街帶來驚喜。不過，Netflix近期將產品加價，預料或導致部分客戶流失。

分析員Michael Pachter指出，未來幾年預料Netflix仍須依賴「燒錢」策略，公司仍須花費巨額資金於內容採購。Stifel公司分析員Scott Devitt預料，2019年Netflix需消耗多達30億美元現金。Stifel給予股份「持有」評級，目標價則由325美元調高至345美元。