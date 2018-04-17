國際財經

美國紐約州檢察總長施奈德曼(Eric Schneiderman)周二表示，紐約州檢察機構正在了解加密貨幣交易所的營運手法，目的是加強保障投資者權益。

施奈德曼發出信件給13間加密貨幣交易所。他在信中表示，查詢目的是使加密貨幣投資者得到更多保障，投資者有權獲得透明和負責任的資訊。信件附帶的問卷亦要求交易所提供有關交易費用、平台交易規則詳細資料，當中包括2017年初以來的交易細節和成交量。被查詢的13間交易所包括Coinbase、Bitfinex和Gemini。