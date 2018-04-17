國際財經

歐洲股市造好，反映泛歐股市表現的Stoxx 600指數收市升0.8%，報380.77點，是2月底以來最高位。

英國富時100指數收報7226點，升0.39%或27點；德國DAX指數收報12585點，升1.57%或194點；法國CAC 40指數收報5353點，升0.76%或40點。

意大利富時MIB指數升1.37%，報319.73點。當地銀行股反彈1.7%，意國最大貸款機構Intesa Sanpaolo同意出售不良貸款，市場認為有助紓緩銀行業壞賬壓力。