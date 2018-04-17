國際財經

美國醫療保健企業強生(Johnson & Johnson)宣布上季業績的同時，也向上調升收入預測，主要是預期處方藥品與醫療設施銷售強勁。

強生預期，2018年度收入介乎810億至818億美元，每股盈利介乎8至8.2美元。

同時，集團也計劃削減供應鏈成本，冀在2022年前達致每年削減6億至8億美元的目標，但此舉預期導致未來數年錄得19億至23億美元的一次性撥備開支。

強生亦計劃在2021年前向美國研發計劃投放逾300億美元資本開支，較之前4年的總和高15%，主要原因是美國剛通過稅改計劃。