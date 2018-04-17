國際財經

德國化工巨擘拜耳宣布，向新加坡主權投資公司淡馬錫發售新股，集資約30億歐羅(290.71億港元)，作為收購美國最大種子供應商孟山都(Monsanto)的部分資金。

根據公告，淡馬錫將認購拜耳的3100萬股新股，相當於拜耳3.6%的股本。完成交易後，淡馬錫持有拜耳的股權將增至4%。

拜耳表示，配股集資收益將用作收購孟山都的部分資金，此舉將導致拜耳即將進行的配股集資規模有所調整。拜耳須準備600億美元現金，以完成收購孟山都的交易，其中190億美元預期來自售股。