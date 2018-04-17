國際財經

中東地緣局勢緊張情緒有緩和跡象，歐洲股市中段回升，惟市場仍觀望強生及高盛等稍後公布的季度業績，以及中美貿易摩擦會否再度升溫。

截至本港時間傍晚6時24分，英國富時100指數報7218點，升20點或0.29%；德國DAX指數報12505點，升114點或0.92%；法國CAC 40指數報5339點，升26點或0.5%；意大利富時MIB指數報23555點，升225點或0.97%。

數據方面，英國截至2月的3個月失業率出乎意料地降至4.2%，創1975年5月來的新低；平均每周薪資所得按年增長2.8%，持平於截至1月同期，但遜於預期的增長3%。德國4月ZEW經濟景氣指數為負8.2，預期為負1，為2012年11月以來新低，主要因為國際貿易衝突和敍利亞局勢緊張拖累。

另外，多名聯儲局官員今晚及明日凌晨將發表講話，包括三藩市聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)、芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)及亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)。

歐羅現報1.2373美元，跌0.06%；英鎊報1.4319美元，跌0.14%。道指期貨暫報24702點，升139點。

油價先升後跌，紐約原油期貨現時每桶報66.16美元，跌0.06美元或0.09%；倫敦布蘭特期油報71.29美元，跌0.13美元或0.18%。