國際財經

上周五(4月13日)中國官方公布3月貿易帳為赤字49.83億，大幅差於預期275億，這是中國自2017年2月來以美元為計算首次月度貿易逆差，其中中國3月進口按年增長14.4%，大幅好於前值按年增長6.1%，鑒於中國是澳洲最大的貿易夥伴國，中國進口擴大無疑對澳洲經濟構成利好，加之市場對中美貿易戰憂慮情緒進一步降溫，澳元/美元受此推動一度升至日內高位0.7809，刷新自3月15日以來一個月新高，不過，澳元/美元在觸及0.7800上方後獲利盤了結，澳元/美元最終回落至0.7760附近整固。

事實上，澳元/美元於3月29日觸及3個半月低位0.7642後多次在0.7740-0.7750區間獲得支持，並累計反彈逾360點，一改今年以來的疲軟走勢。上周四(4月12日)美國總統特朗普(Donald Trump)表示，他已經指示白宮首席經濟顧問拉裏·庫德洛(Larry Kudlow)和美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)研究美國是否要重新加入跨太平洋夥伴關係協定(TPP)，鑒於TPP協議包含11個國家，條款大多利於成員國之間的相互貿易，中國和澳大利亞都在協議之內，若美國重新加TPP，或將進一步提振嚴重依賴出口的澳洲經濟。

不過，今早(4月17日)公布的澳洲儲備銀行4月貨幣政策會議紀要顯示現金利率的下一步走勢更可能會升高而不是下降，澳洲儲備銀行亦重申短期沒有調整政策的強有力理由，澳洲儲備銀行較為溫和的言論或將限制澳元/美元進一步走強。

技術走勢方面，澳元/美元自4月10日突破0.7750以來已連續四個交易日企穩上方，顯示0.7740-0.7750區域存在較強支持。投資者應重點關注周四(4月19日)公布的澳洲3月季調後失業率，若失業率數據未如預期理想，恐將延緩澳洲儲備銀行加息進程，令澳元/美元回落考驗0.7700支持，但若數據表現良好令澳元/美元進一步突破0.7800-0.7810區域阻力，後市則有望進一步上探0.7900甚至0.8000水平。

策略方面，我們根據3月23日策略已於0.7800沽出澳元（下望0.7680，升穿0.7845止損）。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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