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今日 17:33 國際財經

英國失業率跌至近43年新低

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英國國家統計局公布，截至2月的3個月失業率出乎意料地降至4.2%，創1975年5月來的最低；就業率則升至75.4%，創新高。

數據顯示，截至2月的3個月，平均每周薪資所得按年增長2.8%，持平於截至1月同期，但遜於預期的增長3%。期內，消費物價指數衡量的通脹率2.9%。

另外，3月申領失業救濟人數按月增加1.16萬人至85.5萬人，高於市場預期。

英倫銀行曾表示，預計失業率下降將開始推動薪資加速上漲，而這正是其加息步伐可能將較之前設想更快的主要理由。

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