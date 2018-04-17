國際財經

美國宣布對中興通訊進行出口管制措施，同時有傳美國正在考慮新的貿易控訴，指摘中國不公平地限制美國在雲計算和其他高科技服務方面的貿易，消息重燃中美貿易衝突升溫的憂慮，亞太區股市個別發展。

日本首相安倍晉三與美國總統特朗普會晤前，投資者態度謹慎，觀望美方會否在貿易問題上向日方施壓。日本股市連續第3日造好，日經平均指數收報21847點，升12點或0.06%。

南韓股市則偏軟，韓國首爾綜合指數收報2453點，跌3點或0.15%。

澳洲股市靠穩，澳洲普通股指數收報5934點，升1點或0.02%。