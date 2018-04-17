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今日 10:52 國際財經

羅傑斯:生平最大熊市將至 料金價暴漲

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「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)認為，雖然股市仍持續上漲，但警告「一生中最糟糕的回調」即將到來，又預計金價將出現暴漲。

羅傑斯接受外地傳媒訪問時指出，熊市已經有10年沒有出現，形容情況「非常、非常不尋常」，推測下一個熊市將是他一生中最糟糕的。被問及回調幅度有多大時，認為跌幅很容易超過50%。

上月，羅傑斯亦曾預言他即將迎來一生中最慘烈的股票熊市，但當時該預測還沒有考慮貿易戰的因素。他當時說，由於債務的原因，下一個熊市將是其一生中最糟糕的一次，但如果還遇上貿易戰，那麼情況將會比災難還要糟糕。

此外，因圍繞敍利亞局勢的擔憂加劇，上周三金價觸及2016年8月以來最高水平。羅傑斯看好長期金價走勢，不過在他看來，雖然近期有許多壞消息，但金價並沒有出現很大的上漲，意味金價的回調可能還沒有結束。但他表達了逢低買入黃金的意願。

羅傑斯說，如果金價跌至1000美元，希望自己足夠聰明，能買到很多黃金，因為在這一切結束之前，金價會「漲破頂」。他稱，當人們對政府和紙幣失去信心時，他們總是買黃金和白銀。

羅傑斯又警告投資者應該要非常小心，在下一次金融危機前要尋求保護自己的方式。他說，有幾種方法可以保護自己，但這會變得混亂，人們應該只投資於自己所熟悉的範疇。

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