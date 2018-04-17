訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:50 國際財經

IIF調高今年全球經濟增長預測至3.5%

放大圖片

國際金融協會(IIF)表示，今年全球經濟增速將較預期快，主要由於美國減稅，但貿易關係緊長或會破壞數月以來的全球經濟同步擴張。

IIF將全球經濟增長預測上調0.2個百分點至3.5%，因將美國今年經濟增長由2.4%上調至2.9%。

IIF副首席經濟學家Sergi Lanau表示，美國因稅改獲得重要的財政刺激，將提振消費和投資，美國經濟加速增長是上調全球增長預測的主要動力。

不過，他亦稱，目前已宣布的貿易措施規模相對較小，對經濟影響不大，但會引起市場擔憂，有可能推遲投資和消費。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。