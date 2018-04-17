國際財經

國際金融協會(IIF)表示，今年全球經濟增速將較預期快，主要由於美國減稅，但貿易關係緊長或會破壞數月以來的全球經濟同步擴張。

IIF將全球經濟增長預測上調0.2個百分點至3.5%，因將美國今年經濟增長由2.4%上調至2.9%。

IIF副首席經濟學家Sergi Lanau表示，美國因稅改獲得重要的財政刺激，將提振消費和投資，美國經濟加速增長是上調全球增長預測的主要動力。

不過，他亦稱，目前已宣布的貿易措施規模相對較小，對經濟影響不大，但會引起市場擔憂，有可能推遲投資和消費。