國際財經

路透引述消息人士稱，全球最大資產管理公司貝萊德，旗下一個選股基金在3月增持Facebook股份，成為基金十大持股之一。Facebook是全球最多用戶的社交媒體。

有投資界人士相信，貝萊德此舉顯示，近期的洩密醜聞對Facebook不會產生長遠衝擊。

消息人士指出，由Dan Chamby、Russ Koesterich、David Clayton與Kent Hogshire主理、管理資產總值為367億美元的Global Allocation Fund，在3月增持了Facebook股份。但消息人士沒披露增持股數。

貝萊德不評論上述消息。公司慣例上不會評論個別基金的管理操作。

根據湯森路透與貝萊德網頁資料，基金在1月持有138萬股Facebook，價值2.58億美元；到了在3月底時，以價值計算，Facebook是基金持有第六大股票，較上一次公開資料(即今年1月)時升了10位。基金不會公開何時曾買入Facebook，以及買入股票涉及的金額。不過，Facebook股票價值仍低於Global Allocation Fund總資產的1%。

洩密醜聞導致Facebook股價今年以來累計跌幅為6%。

Global Allocation Fund今年以來累計回報為負0.5%，較大部分同類基金為佳。