國際財經

滙控ADR較香港收市高07%

港股美國預託證券(ADR)收市普遍造好，滙控（00005）折合報76.52港元，較香港收市高0.7%；中國移動（00941）高0.8%。ADR港股比例指數報30415點，較恒指昨日收市高99點。另外，夜期收報30367點，升187點，較昨日恒指收市高水51點。

零售轉佳 道指高收212 曾彈315

投資者對美國企業首季盈利增長持樂觀看法，帶動華爾街股市造好，道指曾飆315點，收市仍漲212點，報24573點，藥業股及醫療股成為升市功臣；標指漲0.81%；納指上揚0.70%。

特朗普轟中俄滙率貶值 美滙下滑

特朗普在Twitter貼文稱，在美國調升利率之際，俄羅斯及中國滙率卻貶值，這是無法接受的。市場關注美國是否有意改變強美元策略，ICE美滙指數跌0.4%至89.44，資金流向避險產品，紐約6月期金升2.8美元或0.2%。敍利亞局勢紓緩，紐約5月期油跌1.17美元或1.7%。

美國對中興通訊實施出口權限禁令

美國商務部聲明稱，決定對中興通訊（00763）實施出口權限禁令，禁止美國企業向其出售零部件，並認定中興通訊在2016年和解談判和2017年考驗期內，向美國商務部工業和安全局作出虛假陳述。

內地首季GDP今出爐 料增6.8%

中國首季國內生產總值今日出爐，市場預料增長6.8%。國務院總理李克強在政府工作報告中，提到全年GDP增長目標為6.5%左右。