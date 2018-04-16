國際財經

美國CNBC電視台引述消息人士稱，亞馬遜放棄向醫院或家庭醫生診所銷售藥物的計劃。消息刺激美國大型連鎖藥房集團CVS Health股價上揚。

CNBC報道沒有解釋亞馬遜放棄賣藥的原因。亞馬遜拒評上述消息。

CVS在報道曝光後，股價一度急升8.7%，是2011年12月以來最大即市升幅。另一間大型連鎖藥房集團Walgreens Boots Alliance最多升6.8%。兩間公司未有直接向醫院銷售藥品。藥品分銷商Cardinal Health最多升6.4%。