國際財經

美國零售營業額結束3個月跌勢，加上美英法只對敍利亞進行有限度轟炸，與俄羅斯短期內正面衝突的風險下降，市場焦點轉為集中關注企業盈利，預期首季整體盈利增長將會強勁，帶動美股周一高開高走，道指曾飆315點，收市仍漲212點。但滙市繼續受地緣局勢影響，美元偏軟。

醫療股造好成動力

道指收市報24573點，升212點或0.87%，中段最多飆315點或1.29%，攀上24675點水平，技術上已回升至接近50天平均線水平。默克製藥一隻肺癌藥的醫療效果不俗，股價升2.62%，並刺激醫療股造好，是美股上升動力。標指收報2677點，漲21點或0.81%，今年初至今累計再次錄得升幅，是3月21日以來首次；納指上揚49點或0.70%，報7156點。美國銀行盈利超越預期，但股價高開後，中段倒跌最多1.53%，收市仍回升0.44%。

歐股普遍下跌，三大股市中，英股最弱，跌0.91%，因倫敦上市的全球最大廣告公司WPP換舵手，股價急瀉。

美國3月零售營業額升幅高於預期

汽車、家具等耐用品的銷售上升，帶動連跌了3個月的美國零售營業額反彈，3月按月升0.6%，高於市場預期的0.4%；核心零售營業額升0.4%。數據公布後，2年期美債息升至2008年以來高位，高見2.402厘。其他數據方面，紐約聯儲銀行製造業指數從3月的22.5跌至4月的15.8，低於市場預期；全國住宅建築商協會（NAHB）的樓市信心指數連續第4個月下跌，在4月報69點，遜於預期。

美滙指數又再挨近上星期所見的兩周低位，ICE美滙指數跌0.4%至89.44；美元兌日圓下滑至107.12，上周五尾段為107.35；歐羅造好，兌美元升至1.2383，上周五尾段為1.2331。英鎊突破1.43水平，升至1.4325，漲0.6%。在地緣局勢不穩下，交易員大幅增加美元短倉，整體短倉數目升至7年新高。

敍利亞局勢依然不穩，黃金的避險功能仍具吸引力，紐約6月期金升2.8美元或0.2%，收市報每盎斯1350.70美元。紐約5月期油跌1.17美元或1.7%，收報每桶66.22美元。布蘭特6月期油倒退1.6%。美國活躍鑽油台數目增加，令油價受壓。美國鑽油台上周增加7個，總數增至815個，是2015年以來最高水平。