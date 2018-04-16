國際財經

美國白宮周一表示，總統特朗普正式宣布提名克拉里達(Richard Clarida)為聯儲局副主席，成為聯儲局的二號人物。

克拉里達目前是太平洋投資管理公司（PIMCO）的經濟學家，擔任董事總經理職位。

克拉里達今年60歲，本科畢業於伊利諾伊大學，並在哈佛大學獲得碩士及博士學位，他也是哥倫比亞大學經濟與國際關係專業的教授，曾於2002至2003年擔任美國財政部助理部長，主要負責經濟政策事務。

此外，堪薩斯州銀行業監管人士Michelle Bowman將被提名進入聯儲局理事會。